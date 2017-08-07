田裡好生機！「新北市綠色生活館」新裝登場 推樂活講座
為打造新北市為全國第一個符合國際潮流趨勢的友善田園區域，農業局與慈心有機農業發展基金會共同推動2017綠色生活館特展。今年主題為「田裡好生機!－友善農業與PGS特展」，以教育為核心、規劃友善農業平台、示範區及政策座談會。開幕當天活動內容包含「探險綠活館」打卡送禮、「農場查證角色扮演體驗」、「綠活館尋寶趣」等，還有「食材中的教養哲學」講座、「生態茶席」品茗以及友善農產品嚐。
參加「農場查證角色扮演體驗」的吳先生表示，現在食安問題頻傳，如果可以讓消費者實質到產地了解友善農業，對於消費者來說，這樣較能確保友善農產的品質，對於農友來說，也能了解消費者的需求，同時增加消費者與農友互動，達到互助的效果，希望將來友善農產能推廣的更為廣闊，除了確保食品安全外，對於環境及土地也是有非常大的貢獻幫助。
農業局長李玟表示，新北市的自然山川風貌，樣貌多元，非常適合友善農業的發展，新北市於104年在雙溪區即開始推廣友善田園，目前雙溪友善耕作面積已達23公頃之多，為因應世界農業潮流的改變，今年農業局更進一步與慈心有機農業發展基金會合作，於新北市綠色生活館推出「田裡好生機-友善農業與PGS特展」系列活動與課程，未來將定期舉辦生態講習及手作DIY課程，並持續推廣友善農業，也會安排有趣的互動式農場查驗角色扮演體驗；此外，綠色生活館也歡迎生態農業相關團體至館內舉辦工作坊、討論會、演講、展示及創業、創意發想等交流活動，讓場館成為生態農業的發展基地。
新北市綠色生活館未來將推出一系列精彩活動，8月12日『大地的回饋-香草清涼與防蚊噴霧DIY』課程、8月26日『話說-田裡那座動物村』熱門講座、9月9日『地瓜與動物好友-阿嬤的地瓜泥餅』創意料理。
(中時電子報)
關鍵字：新北市綠色生活館
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