驚！全台近8成5上班族「失睡害肚痛」腸躁、便秘害健康

背負著工作壓力，國人所面臨的往往是「睡不飽」、「不斷驚醒」，甚至「無法入睡」等睡眠問題。（達志影像／shutterstock提供）

熬夜加班、睡眠不足，已經是台灣上班族的常態，背負著工作壓力，國人所面臨的往往是「睡不飽」、「不斷驚醒」，甚至「無法入睡」等睡眠問題。睡眠問題已成為國人普遍的生活困擾，甚至影響腸胃機能？

千禧之愛健康基金會與國立成功大學醫學院附設醫院小兒部暨小兒腸胃科 楊燿榮主任共同發布「上班族睡眠品質&生活作息與腸胃問題影響調查」結果，發現全台竟有近8成5的上班族因為睡眠品質不佳而導致腸胃問題叢生，深受消化不良、胃食道逆流、便秘、腸躁症及痔瘡等腸胃問題所苦。

進一步分析發現，因睡眠影響腸胃不適的上班族群，主要可分為「失睡四族群」，並且發現對應明顯的腸胃問題。國外研究亦指出，睡眠作息不正常可能影響腸胃菌相甚至對腸胃健康造成負面影響。因此呼籲國人以「撫胃健腸三步驟」，從睡眠調整、補充好菌與規律飲食等方式，維持腸胃健康再戰的能力。

國人失睡四族群 少睡易醒礙腸胃

此次針對全台一千多位二十至五十九歲上班族所做的「上班族睡眠品質&生活作息與腸胃問題影響調查」，發現有近8成5的台灣上班族睡眠品質不佳，反映諸多腸胃不適頻生。楊燿榮主任表示，此次調查中發現，若有睡眠困擾之上班族，腸胃問題狀況的比例也會明顯高於無睡眠困擾的受訪者。主要因為當作息混亂、不定時，腸道益生菌也會跟著無所適從，進而破壞了腸道的菌相平衡，就像代替睡眠不足的宿主，用健康「腸還睡眠債」。

從受訪上班族其睡眠與腸胃狀況中觀察得知，「失睡四族群」為：

一、短睡即醒型：57.1%的上班族表示，每日睡眠時間不到6小時，其中更有一定比例數據顯示每日睡不到4小時。而在明顯的腸胃問題中，睡眠不足者有「腸躁症」者較睡眠滿6小時者多了1.5倍。

二、不定時睡型：46.6%的上班族一周超過3天以上入睡時間不固定。而在差異比較上，以「功能性消化不良」問題較為明顯，睡眠不定時而反應有此問題者，較規律者多了14.5%，高達78.6%。

三、翻來覆去型：41.2%上班族都有入睡困難的問題，明明已經躺在床上30分鐘，卻仍輾轉難以入眠。值得一提的是，入睡困難者比容易入睡者，有「便秘」症狀的人高了20.3個百分點，為四大失眠族群中最容易受「便秘」所苦的人。

四、清夢易擾型：56.6%上班族表示在睡眠過程中容易醒過來，有可能是突然清醒、也有可能是需要上廁所、呼吸不順暢影響睡眠等，這群人也是在與「胃食道逆流」的交叉比對中，比正常睡眠族群多出33.3百分點的苦胃族，出現病症者高出1.5倍。

飲食調養好菌相 常保腸道更順暢

Cell(《細胞》，國際科學期刊)在2016發表期刊《Microbiota Diurnal Rhythmicity Programs Host Transcriptome Oscillations》，此研究說明，若改變睡眠作息及進食時間，確實會影響腸道菌和肝臟的運作，進而損害身體健康。楊燿榮醫師強調，正常成人應睡足8小時，且理想的生物時鐘是晚上10點睡到早上6點>。

而在門診中也發現，有便秘、腸躁症、消化不良等腸道不適症狀者，多有熬夜、睡不夠等習慣的趨勢。若常須應付時差者，儘管睡足時數，身體卻依然可能出狀況，因為腸道維生物的生物時鐘已遭打亂，對體內菌相平衡造成負擔，可能導致排便量減少、消化不良，甚至腸胃發炎等問題。建議可透過飲食補救，改變腸道菌叢，讓好菌多過壞菌，有助於降低其他發炎性大腸疾病等風險，同時也提醒民眾加強對於腸內菌相的重視。

除飲食不定時，上班族在飲食營養的攝取上也尚有不少進步空間。有高達88%上班族每日攝取不到3蔬2果(相當於1.5碗蔬菜、2拳頭大水果)，對此現象，千禧之愛健康基金會營養師 高繪雯表示，蔬果攝取不足，及偏好油膩、重口味等食物，都可能會在體內營造出不利菌相平衡的環境。以預防醫學的角度，正常作息及飲食仍是首要根本之道，但若上班族礙於現實考量，無法立即改善生活作息，建議應注意飲食均衡性，並可以認明具有國家健康食品認證標章的優酪乳補充益菌，同時可搭配水果、生菜等高纖維的食物，一同營造有利於腸道好菌生存、及菌相平衡的好環境。

\針對台灣上班族「腸還睡眠債」的現象，基金會也提出，「撫胃健腸三步驟」，協助遠離腸胃問題困擾。一、規律吃：餐餐定時，養成規律飲食習慣，減少不定時用餐而影響作息的機會，降低腸胃負擔。二、增好菌：若無法立即改變不正常作息，也可選擇具有國家健康食品認證的優酪乳，每日攝取1~2瓶，在腸胃培養好菌，避免引起腸胃不適的壞菌增加。三、睡眠足：每天盡可能睡滿7小時，讓腸胃充分獲得休息。

這次的調查中可發現，在「胃食道逆流」與「功能性消化不良」等常見腸胃問題中，睡眠足者患病的機率明顯較低了16.6%，可見得睡眠對腸胃休養的重要性。希望藉由「撫胃健腸三步驟」，協助國人漸進式地調整作息、注意到身體保健的重要性，透過高品質的睡眠、飲食，一起來維護腸胃健康！

(中時電子報)