新北「藷來寶」號召學子焢窯趣！經國管理學院美味奪冠
2017年新北健康三寶的重頭戲之ㄧ，金山甘藷料理食神競賽5日在金山高中登場，共有6所餐飲學校學生組隊大展廚藝，將甘藷運用創意以中、西、日各種方式料理，在激烈的評比後，由經國管理學院奪冠，中華科大、穀保家商則分居亞軍和季軍。
本次競賽入圍決賽的6支隊伍來自全台3個縣市，必須在限時3小時內分別以「創意」、「甘藷主題」、「食材搭配與外觀」及「營養衛生」為指標進行競賽，使用產季最新鮮健康的甘藷，料理包含前菜、主菜及甜點的套餐，除了看重食物的色香味，也將營養、衛生納入比較，不僅激盪出甘藷的美味新料理，更強調吃的安心、吃的健康，藉此競賽把新北市優質的甘藷推廣到全國。
金山區長陳國欽表示，甘藷是非常養生又好吃的天然食物，只要簡單把甘藷蒸熟、烘烤或切塊料理就已十分美味，此外市面上也有許多甘藷加工食品和甜點，舉辦料理比賽便是希望透過小食神的創意，把金山甘藷的健康美味帶入每個家庭的日常生活，透過這次活動，讓更多民眾能瞭解金山甘藷更多不同的食用方式和營養價值。
新北市政府農業局表示，甘藷是新北市重要的農特產品，不僅品種多樣，又因種植環境適宜、農民勤奮照顧，讓新北健康三寶的甘藷名聲遠播，除了創意食神競賽，更有甘藷伴手禮票選活動、金山甘藷王競賽、田園焢窯體驗、新北歡樂遊等活動，提供農民良好的銷售管道，也讓更多民眾享用健康優質的農產品。
(中時電子報)
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