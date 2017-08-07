8月7日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

官員的發達之路！旋轉門變任意門

銓敘部上周四向考試委員首次提報《公務員服務法》修正案，大幅放寬旋轉門，未來只要是受政府指派，都可以擔任公股事業及財團法人董監事，不受旋轉門限制。旋轉門條款過去被綠營質疑，是馬政府為酬庸卸任政務官大開的方便之門，如今蔡政府執政後不僅加速推動而且放得更寬，「嚴以律人，寬以待己」的雙重標準，令人瞠目結舌。

北市長選戰 柯聲望倒吃甘蔗

台北市長柯文哲走過民調探底，如今止跌回升，檢視他首任市長至今政績，從雙城論壇、建成圓環，再到北門廣場，柯確實在翻轉西區軸線的議題上交出成績單，逐步墊起連任實力；前陣子更對中央的政策炮火猛烈，逐漸掌握話語制空權，聲望猶如倒吃甘蔗。

政軍兵推 指揮所轉移突喊卡

蔡英文總統上任後首次的「106年政軍演習」，一連進行3天，並於昨日結束；據了解，這次兵推包括朝鮮半島、東海釣魚台及南海爆發爭端等各種狀況，中國突然藉機以網路、飛彈襲擊台灣基礎設施等，國安會準備各種最新國際情勢及敵情威脅，驗證政府各部門危機應變能力。

蘋果日報

400警擒韓賊 民進黨被偷9萬 國安級封山追捕

國際慣竊引爆國安危機！一名韓國籍慣竊，上周二闖入民進黨中央黨部辦公室行竊，因總統蔡英文每周都到黨部開會，國安局得知犯嫌是國際慣竊，逃往日本被遣送回台時，竟從桃機偷溜入境，懷疑動機不單純，將竊案提升到國安層級，並動員400警力追捕，昨更在新北烏來封山搜索，慣竊落網時強調只偷9萬元，大喊：「Taiwan sorry！」但真相仍待釐清。

提神飲料 擬強制加醒語

炎夏易疲累，冰涼的機能飲料熱銷。國際機構調查，咖啡因是全球機能飲料業者最愛用的提神成分，考量孕婦、兒童攝入過量咖啡因恐流產、注意力不集中等，歐盟已規定機能飲料須標示醒語，衛福部不排除跟進，機能飲料咖啡因濃度若逾150ppm，須強制加註醒語，蠻牛、白馬馬力夯、康貝特等均受影響，違者最重罰300萬元。

聯合國痛宰北韓320億年收

聯合國（UN）安全理事會前天一致表決通過對北韓的新制裁案，將使北韓賴以為生的出口外匯少掉三分之一。這次制裁案獲中國與俄羅斯投票支持，美國總統川普大加讚賞，川普因北韓核武飛彈問題而對中國不滿的情緒似有緩解。

聯合報

巧合？ 政軍兵推缺電大作戰

蔡英文總統和行政院長林全，昨天在政軍兵推議題與現實上，都面臨缺電大作戰的考驗。兵推出題考驗的是水電基礎遭破壞，政府如何恢復因應；而在台電緊急搶修台中火力發電廠鍋爐破管，昨天傍晚併聯發電，也讓本周的限電危機暫時解除。

藍戰北市長 先發強棒誰來扛

國民黨布局二○一八地方選舉，台北市被視為必定要收復的失土，國民黨內爭取者眾，但誰能出線還在未定之天。總統府前副秘書長羅智強昨天出招，打出網紅牌，找到就讀政大外交系、現年二十二歲的校園美女黎毓當發言人，展現參選決心。而其他被點名的如前行政院長江宜樺，長風文教基金會執行長葉匡時坦言，勸進江的人很多，但江本人似乎仍在猶豫。

大陸拚醫養 高薪挖台灣長照人才

中國大陸整合醫療與長照，積極發展「醫養市場」，高價銀髮宅紛設，不只吸引台灣人前往養老，也拋出銀彈挖掘各國頂尖醫療人才，看準兩岸養老文化相近，積極向台灣醫療團隊招手，開出數倍年薪挖角。對岸近期鎖定的是北榮高齡醫學中心主任陳亮恭，原本並無意願到對岸發展的陳亮恭坦言，對於台灣推動高齡政策感到灰心，現已規畫與大陸企業進一步洽談。

自由時報

一張神主牌 引爆鶯歌老街2億土地爭奪戰

85歲黃姓老翁自稱是日治時過世的黃姓苦力養孫，拿神主牌委由許姓律師，提訴繼承新北市鶯歌老街價值2億、無人持有的440坪土地，勝訴後以1億多賣掉，建商接手後趕住戶、商家走人；在土地上有建物的陳家人指控，對方偽造神主牌。新北地院法官發現等證據有詭，律師角色可疑，判黃男繼承權不存在！

家貧棄台大改讀軍校 家扶青年變身發明王

貧窮、弱勢為人帶來苦難，卻也可能試煉出堅強人生。懷抱著科學夢，卻因家貧放棄台大改讀軍校的徐子圭，靠著努力不懈，不僅在國際發明展締造十一金六銀的耀眼成績，更參與包括經國號戰機、雄風三型飛彈等國防計畫；未來他更要實現心中的科普夢，協助科學教育從小扎根。政軍兵推模擬共軍攻台 我爭取美日協防

蔡政府首度舉辦、由國安會主導的政軍兵推昨天進入最後階段，總統蔡英文及副總統陳建仁、行政院長林全車隊昨天陸續由國防部正門進入，抵達位在大直要塞區內的「圓山指揮所」，隨即進行全天的狀況推演及因應演練，模擬中國軍事攻台並意圖封鎖台海後，我國如何與美日等國聯繫對話，爭取國際支援，蔡總統也發表告全國同胞書，凝聚國人信心。

(中時電子報)