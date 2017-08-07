「地產女王」上億身價縮水改當租屋族 拿泡菜抵10萬房租
出過多本財經書籍的「地產女王」張淳淳，最多同時擁有2、30筆房地產，高達上億身價。不過現在的她，卸下投資達人光環，手上僅剩3處房產，更因為坪數小加上安全考量，選擇在大安區當租屋族，還拿老爸泡菜來抵1個月10萬房租。
張淳淳過去靠著投資房地產，坐擁上億身家，據《蘋果日報》報導，現在的她手頭僅剩3處房產，目前靠著收租、教課與作出口貿易維生，出門也改搭大眾交通工具。
張淳淳目前在大安區租下65坪房子當住所，稱自己是另類「靠爸族」，因為房東知道她97歲父親會做「冬蟲夏草泡菜」，也知泡菜來頭，願意讓她以1個月20瓶泡菜抵10萬房租。另外，她表明不願意透露目前收入，就怕有人來借錢。
(中時電子報)
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