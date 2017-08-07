民進黨部竊案 王丰列五大笑點
韓國籍男子趙準基日前潛入民進黨中央8樓偷走新台幣9萬多元逃逸，專案小組昨日上午查出他現身烏來的溫泉旅館，出動大批員警前往搜捕，男子逃往山區，中午左右警方順利逮人。對此，作家王丰列出此案的五大笑點。
王丰指出，第一笑點為台灣一名電視女記者圍訪趙準基，奮不顧身，以國語問趙準基「你為什麼要偷民進黨中央黨部？」此外，王丰說有報導指出有女記者伸腳偷踹趙準基，王丰說證明那位不知名的電視女記者還真的「熱愛黨國」，熱愛民進黨與台灣，竟然一邊採訪新聞，一邊還可以伸出佛山無影腳踢這個韓國鮮肉賊兒。
王丰說，據說趙準基不是什麼了不得的「紅色通報」國際要犯，台灣警方竟出動數百警力圍捕。「報導稱警方動用數百警力調閱監視器、清查旅行社、旅館業者、今天還大規模封山出定霹靂小組盤查人車」。王丰說難怪害得趙準基被捕後嚇得魂不附體，「心想，我不過是個『小小咖』，沒想到台灣警方竟然出動幾百人來抓我，活像要抓伊斯蘭國恐怖份子」。
此外，王丰納悶趙準基偷了什麼「偉大」的東西？新聞報導稱「民進黨中央黨部丟失區區九萬元新台幣」，王丰表示，民進黨被偷走九萬台幣，動員數百警察抓賊，「台灣哪位小民家裡被偷九萬台幣，小民去報案，警察恐怕沒人要受理，這其實令小民哭笑不得」。
至於第五個笑點，王丰指出，據新聞報導稱「警方動員幾乎堪稱是針對國際級恐怖份子的追查規格」。王丰諷刺表示，還好伊斯蘭國最近他們頭子被滅了，不然即便沒被美國或者俄國炸死，看到這則新聞，也會被台灣這則新聞笑死。王丰說「台灣如此『賣力反恐』，國際刑警組織不知是否『看見台灣』了？」
(中時電子報)
文章來源：王丰臉書
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