NBA》首位台灣老闆？傳言蔡崇信考慮接手籃網
由於奪冠宣言成空，籃網老闆普羅霍羅夫有意賣出球隊，價碼初估是20億美元。《紐約郵報》報導阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信考慮出手，蔡崇信在台北出生，持有中華民國與加拿大國籍，若買下球隊就會成為NBA首位台灣老闆。
目前蔡崇信的辦公室已否認這項傳言，不過以他的財力確實足以獨力買下籃網。身為阿里巴巴集團的二把手，《富比士》統計蔡崇信的資產高達86億美元。蔡崇信現居香港，他自阿里巴巴草創時期跟隨馬雲，從月薪100美元做起，曾幫助公司度過泡沫危機，被視為集團的軍師，不到20年就成為億萬富翁。
籃網老闆普羅霍羅夫當初買下球隊其實只花了2.23億美元，但是近年NBA球隊市值大漲，快艇3年前以20億美元轉手。火箭老闆也想以相同的價碼賣出球隊，曾找上名人堂球星姚明，最後被婉拒。然而隨著華人富豪在國際影響力增加，NBA出現首位華人老闆的日子可能不遠了。
(中時電子報)
關鍵字：籃網
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