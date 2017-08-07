國台交X北市交！【馬勒 千人】今秋台北、台中盛大登場

國立台灣交響樂團。（文化部提供）

古典樂迷照過來！今秋台北、台中很「馬勒」！馬勒的這首《第8號交響曲》俗稱《千人交響曲》，這也是馬勒所有交響曲中，唯一題獻給妻子艾瑪的樂曲！

國內兩大公立樂團—文化部所屬國立台灣交響樂團及台北市立交響樂團，將以【宇宙之音－馬勒 千人】音樂會首度攜手聯演，浩大的演出陣容就在9月15日(五)台中市中山堂及9月16日(六)台北國家音樂廳。

本場音樂會由水藍大師擔任指揮，帶領兩團聯演馬勒第八號交響曲，並邀請多位享譽國際的國內外知名聲樂家結合四組合唱團共同演出，由近五百人之演出陣容詮釋此部磅礴巨作，實屬今年樂壇最大盛事，並期開創國內樂團合作新局。

台北市立交響樂團。（文化部提供）

國內最具歷史的兩大公立樂團 聯手開創合作新局

國台交於1945年創立於台北，為台灣歷史最悠久的交響樂團，1972年奉命遷移至台中，自創團以來，邀請國內外優秀音樂家參與演出，開啟國人欣賞古典音樂的風氣，並致力扎根教育，對於古典音樂的普及居功厥偉。國台交一直持續以國家級演奏團隊為定位，提昇台灣古典音樂演奏與欣賞水準為目標，並不斷求新求變；2015年樂團歡慶70週年之際，在桃園國際機場的快閃演出影片，公開至今已有逾440萬瀏覽人次。這在在顯示，國台交是一個資深且同時充滿旺盛活力的團隊。

北市交成立於1969年，30餘位音樂家齊聚一堂，為當時尚稱一片荒蕪的台北音樂環境，注入無數美妙的音符。從成立之初，北市交就以高水準的音樂品質聞名，邀請合作的知名音樂家更是不計其數，成立至今，已成為超過百人的大型樂團，為台灣音樂演出史寫下精采的篇章，也成為唯一隸屬於首善之都的西方樂團。1979 年開辦的「台北市音樂季」，更是台灣大型音樂季之先河，每年進行歌劇製作的悠久傳統更為人所讚譽。

指揮「水藍」。（版權為新加坡交響樂團，文化部提供）

國內最具歷史的兩大公立樂團，對台灣古典音樂的推廣耕耘與播種扎根同樣功不可沒；兩團經歷數十年的經營，在現階段都進入了團員世代交替之時，新血團員的加入為兩團洋溢出更多的年輕活力。此次兩團首度攜手合作甚為難得，曲目也精心選擇難得有機會演出的馬勒第八號交響曲這部龐大作品，可謂是國內樂團一大盛事，團員與樂迷們都對此次的聯演充滿期待。

記者會上文化部次長楊子葆表示，此次國內歷史悠久的兩大樂團第一次共同合作，在國內也算非常少見，實屬不易，牽涉到相當多的行政及樂團專業合作細節，國台交與北市交兩團加上四組合唱團員及獨唱聲樂家們共近五百位龐大陣容共同參與演出馬勒第八號交響曲，在國內樂壇是非常難得的盛事也是好事，期待此次的合作可以帶給大家正向的藝術感動。

水藍率國內外眾聲樂名家及四組合唱團 聲勢浩大 響徹天際

音樂會由水藍大師擔任指揮，邀請多位享譽國際的國內外知名聲樂家參與—女高音艾瑪‧貝爾Emma Bell為前凱瑟琳費利爾獎得主，為演唱經驗豐富的年輕戲劇女高音；男高音貝瑞‧班克斯Barry Banks是全球各大歌劇院常客；台灣旅義聲樂家左涵瀛，為首位正式與義大利普契尼歌劇院簽約並在Torre Del Lago 普契尼歌劇節演出杜蘭朵公主的華人女高音。

台灣留法聲樂家黃莉錦，是今年一月唯一獲選參與卡列拉斯告別演唱世界巡迴台灣場次的女高音；男低音沈洋是紐約大都會歌劇院和美國IMG國際藝術家管理公司簽約歌唱家並任教於上海音樂院；另還有國內相當活躍的男中音巫白玉璽及女中音陳珮琪。合唱團部份則結合台中藝術家合唱團、台中室內合唱團、台中市新世紀合唱團、惠文國小合唱團等共同聯演。

音樂會訂於9月15日台中市中山堂、9月16日台北國家音樂廳舉行，音樂會票券於8月1日啟售，票價自300元起，而為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，提供「學生體驗票」，讓學生以100元即可進場體驗交響樂團演出之震撼。

【宇宙之音－馬勒 千人】國台交X北市交聯演音樂會

9/15(五)19:30台中市中山堂(台中市北區學士路98號)

9/16(六)19:30台北國家音樂廳(台北市中山南路21-1號)

(中時電子報)