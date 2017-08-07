防暑神器！陸女穿「冰棒衣」等公車

辣妹衣服似乎哪裡怪怪的，引來路人圍觀。(東方頭條)

辣妹看著公車，癡漢看著辣妹。(東方頭條)

辣妹開始吃冰棒，似乎是從衣服上拽下來的。(東方頭條)

這樣看來看去的，不累嗎?(東方頭條)

時節進入盛夏，天氣非常熱，雖然在屋內可以吹冷氣，但是外出不免要受酷暑的考驗。網傳大陸一名女子就身著「冰棒衣」降溫，引來不少路人圍觀！

大陸網站流傳一組奇葩照片，辣妹一邊吃冰棒一邊觀望公車的到來，但是旁邊的幾位男子癡漢般的望著她。原因不是辣妹太漂亮，而是她的衣服太醒目，那是一件冰棒編串起來的「冰棒衣」，看起來真是有夠消暑。

雖然不知道是不是廣告噱頭，但也算是滿足了大家的獵奇心理，暫時忘卻可能要限電的苦悶。

(中時電子報)