閃擊入侵印度軍隊 陸擬出動武裝直升機
印度邊防部隊非法越界進入中國領土，中國外交部發布文件《印度邊防部隊在中印邊界錫金段越界進入中國領土的事實和中國的立場》，透露將用一切手段清場。最近，中國大陸西部戰區空軍某團多架直升機挺進陌生高原，開展超低空搜索營救訓練。暗示將動員武裝直升機，閃擊入侵印軍。
據陸媒《環球網》報導，某團多架直升機為緊貼實戰，設置多個複雜環境搜救區，涵蓋河床、險灘、峽谷、山澗、密林等地形地貌，錘煉機組應急作戰能力。該團領導介紹，此次訓練，為高海拔、超低空、低含氧量環境下組織戰場搜救積累了大量數據，提高了部隊低空機動、戰場生存、精準搜索能力。
這次軍演透露，中國武力「清場」入侵印軍行動箭在弦上，以武裝直升機進行驅離任務在火力、速度上極佔優勢。尤其，印軍僅構築臨時壕溝、地堡恐不堪一擊。在國際最近消息，伊拉克軍方動用武裝直升機對薩拉赫丁省舍爾加特鎮西南部實施多次空襲，摧毀8個「伊斯蘭國」據點，消滅170多名武裝分子，足見武裝直升機摧毀對手能力。
目前，印度方面仍強調通過談判解決爭端的要求，但中國領土遭入侵，在履次警告無效後，若被迫武力「清場」，印度士兵恐將灑血在洞朗高原。
(中時電子報)
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