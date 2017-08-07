林志玲胸口挖洞一趴下就爆乳 黃渤不敢看

林志玲胸口挖洞一趴下就爆乳，黃渤避開正眼看對方，網友大讚很正直。（圖／取材自SMG上海電視台官方頻道 Youtube、林志玲微博）

名模林志玲保養有方，日前在節目中曝光素顏，緊緻肌膚根本少女，而擁有S形火辣身材的林志玲，近日出席擔任真人秀嘉賓時，與大陸影帝黃渤搭檔，被要求在水中演出電影《鐵達尼號》片段，林志玲身穿黑色貼身裙，胸口挖洞設計，加上她趴在浮板上，讓林志玲的美胸若隱若現，而黃渤則是把視線轉向另一旁，貼心舉動被讚紳士。

林志玲擔任大陸真人秀節目《極限挑戰》，她與黃渤搭檔闖關，其中兩人被要求在水中演一段惡搞電影《鐵達尼號》片段，由林志玲飾演「蘿絲」，身穿黑色貼身裙的林志玲趴在浮板上，胸口挖洞設計，讓她美胸若隱若現，而飾演「傑克」的黃渤則在林志玲前方，不過黃渤始終避開正眼看對方。

儘管黃渤與林志玲對戲時，他仍看相另一旁，沒有正面看著林志玲，不少網友都發現這點，紛紛大讚黃渤非常紳士、很正直。

(中時電子報)