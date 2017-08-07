施壓卡達 以國關閉半島電視台分部
卡達遭到多國連鎖斷交的風波未平，以色列提出計畫，即將撤銷半島電視台記者的證照，並關閉位於當地的多處辦公室，宣稱因為卡達遭指控可能支持恐怖主義，以色列為了施壓卡達政府，因此做出這項嚴厲的決定。
根據路透(Reuters)報導，以色列計畫撤銷半島電視台的記者工作證，同時關閉位於耶路撒冷的分部，中斷半島電視台在當地的播放管道。但是，以色列官員說這項決定仍需走完法律程序才能真正執行，因此不會這麼快就關閉。卡達遭逢阿拉伯鄰近國家的斷交威脅，以色列再關閉半島電視台的舉動，無疑是增加卡達政府的壓力。
以色列通訊部長卡拉(Ayoub Kara)說，關閉半島電視台是為了加強保護以色列的國家安全。但是半島電視台回應將採取一切必要、合法的途徑解決以色列政府施加的威脅。
半島電視台是阿拉伯世界重要的國際新聞媒體，以獨特的阿拉伯觀點向全球播放消息，它的總部位於卡達首都多哈，由於在911事件時多次率先公布賓拉登的影片，引起全球關注，但也因此被質疑是否與恐怖份子掛勾，涉嫌支持極端組織，因而爭議很多。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。