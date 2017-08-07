施壓卡達　以國關閉半島電視台分部

總部位於卡達首都多哈的半島電視台。(圖/美聯社)

卡達遭到多國連鎖斷交的風波未平，以色列提出計畫，即將撤銷半島電視台記者的證照，並關閉位於當地的多處辦公室，宣稱因為卡達遭指控可能支持恐怖主義，以色列為了施壓卡達政府，因此做出這項嚴厲的決定。

根據路透(Reuters)報導，以色列計畫撤銷半島電視台的記者工作證，同時關閉位於耶路撒冷的分部，中斷半島電視台在當地的播放管道。但是，以色列官員說這項決定仍需走完法律程序才能真正執行，因此不會這麼快就關閉。卡達遭逢阿拉伯鄰近國家的斷交威脅，以色列再關閉半島電視台的舉動，無疑是增加卡達政府的壓力。

半島電視台在卡達的辦公室。(圖/美聯社)

以色列通訊部長卡拉(Ayoub Kara)說，關閉半島電視台是為了加強保護以色列的國家安全。但是半島電視台回應將採取一切必要、合法的途徑解決以色列政府施加的威脅。

半島電視台是阿拉伯世界重要的國際新聞媒體，以獨特的阿拉伯觀點向全球播放消息，它的總部位於卡達首都多哈，由於在911事件時多次率先公布賓拉登的影片，引起全球關注，但也因此被質疑是否與恐怖份子掛勾，涉嫌支持極端組織，因而爭議很多。

(中時電子報)