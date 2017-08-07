「在空之間」翻轉重力！史丹‧安克用藝術抽離不可視的存在
簡單線條、大塊色彩，沙包層層的高塔欲雲端直撞！想要向天吶喊，和「地球重力」反擊！在藝術家史丹‧安克的作品中，觀者、空間、創作是融合為一，也可以單獨討論，從僅三件作品中，邀民探討「空間中不可見之物」的存在。
藝術家史丹•安克原為建築設計師，為了追求更自由的藝術實踐，便轉換跑道成為以創作雕塑為主的藝術家。然而，豐厚的建築專業背景，使得安克直覺性地在既有空間中不斷尋求更多的可能性，同時，他也著迷於空間中不可視的存在。
現地製作強調環境中隱約而顯著的存在
史丹•安克常以製作作品的時間做為作品名稱，強調當下時間性與場域，並特別針對本館的空間動線劃分為三個展區分別展出三件作品，其中兩件雕塑為現地製作。
安克調和液態灰泥與顏料創作《08.2017》，階段性地分層倒入事前特製的鑄模夾層中等待灰泥凝固成型，無法全然控制的創作過程反倒彰顯了灰泥的既有特質：留有氣孔痕跡的不平整表面，以及受重力吸引而維持水平的分層線條，也間接傳達出時間被凍結封存的象徵意義。
錄像作品《在空之間》中，安克一反過去慣用的金屬鑄模，使用有著透明玻璃門的木櫃作為容器，倒入各種顏色的灰泥，透過玻璃門觀者得以窺視媒材堆疊過程，以及媒材如何相互影響抵抗、創作概念生成與實踐之間的過程如何被具象化。
觀者、空間、作品三方的連結重建
探索從無到有的轉換瞬間，成為安克最重要的藝術課題。《07.2017》這件作品扭轉了藝術史及建築學賦予圓柱狀物的意義。藝術家沿著四邊以沙包層層堆疊，創造出一個長方體高塔，接著從中央灌入灰泥。當灰泥凝固、卸下沙包，一件高聳直立的雕塑便印入眼簾。
成品不僅記錄了灌模的過程，還能透過底部沙包被上方沙包擠壓較緊密的痕跡，忠實地表現出地球重力，讓雕塑以自然的意志自由成長，呈現雕塑最真實的一面，為安克的創作形式做出最好的總結—抽離是最高形式的表現。
他的作品不單純只是再現早已存在的物件／造型，而是藉由切割空間並將之有形化，以帶出人與空間、空間與作品的討論，藉以形體化空間本身的態度與立場。
「在空之間—史丹‧安克個展」
時間：7/29（六）～9/10（日）
場地：台北當代藝術館實驗展場MOCA Studio
(中時電子報)
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