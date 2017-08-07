藍營遭「斬首」!？ 韓國瑜示警

韓國瑜接受國民黨桃園市黨部「國民異言堂」節目專訪，他分析傳言的民進黨「斬首」策略。 (圖取自/國民黨桃園市黨部「國民異言堂」fb)

北檢偵辦國民黨「三中」（中影、中視、中廣）交易相關案件，國民黨政策會執行蔡正元遭收押禁見外，前總統馬英九也列為被告。前台北農產運銷公司總經理韓國瑜對此認為，這是民進黨有計劃執行「斬首行動」，將有戰鬥力、影響力藍營政治人物一一傳喚，打擊藍營士氣與戰鬥力。

韓國瑜日前接受國民黨桃園市黨部「國民異言堂」節目專訪，他分析傳言的民進黨所謂「斬首」策略，指綠營針對具戰鬥力、有影響力藍軍政治人物，透過司法的傳喚、收押動作進行打擊。只要是藍軍，下場都很悽慘，企圖造成寒蟬效應。

韓國瑜表示，藍營若群龍無首，基層雖有強大力量，若沒有戰將參選號召，力量無法凝聚，選舉上將任人宰割。

韓國瑜的憂慮在藍營中醱酵，馬辦發言人徐巧芯亦曾表示，黨產會將已簽結多年的「三中案」移送北檢，在時機點或政治動機讓人懷疑，就是要鬥倒國民黨和馬英九。

(中時電子報)