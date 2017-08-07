蔡英文發文替台灣小將打氣 衣服反成焦點

總統蔡英文昨晚PO出自己在電視機前觀看球賽的照片，替台灣小將們打氣。(擷取自蔡英文臉書)

U12世界盃少棒賽冠軍戰，中華隊拿下亞軍。總統蔡英文昨晚透過臉書分享自己在電視機前觀看球賽的照片，並寫下「拚盡全力就沒有遺憾」、「台灣小將們的表現很好，國人都和我一樣，以你們為榮」。底下留言有網友認真與蔡總統討論賽況，不過也有網友質疑蔡總統在家穿長袖，「是不是冷氣很冷？」

蔡英文昨晚PO出在電視機前觀看U12世界盃少棒賽冠軍戰的照片，並寫下「拚盡全力就沒有遺憾。前方的路還很長，我們回去再練，下次贏回來。台灣小將們的表現很好，國人都和我一樣，以你們為榮。繼續努力，台灣棒球加油！#U12世界盃少棒賽在台南#台灣小將最棒」。

蔡英文PO出的文章吸引許多網友留言。有網友在底下與蔡英文討論賽況，並表示「輸在教練！」、「輸在抗壓，有點緊張到自亂陣腳，不然很有勝算，嗚嗚」、「輸誰」、「勝敗乃兵家常事，盡情享受，盡力就好」、「中華小將沒關係你們已經是最棒的」、「請您保證能持續培訓這些球員 」、「台灣小將很棒了，盡力就好」。

另外，也有一批網友針對蔡英文在家穿長袖這點討論，表示「穿長袖呢，是不是冷氣很冷？」、「你有吹冷氣嗎？」、「廢核電不缺電是誰說的」、「你冷氣有沒有28度啊」、「穿那麼厚 開冷氣沒？」、「開冷氣看電視嗎？」、「8月份誰在家看電視會穿長袖」、「這天氣還穿長袖，冷氣開到幾度呀?」、「蔡英文有沒有在吹冷氣 她穿長袖耶」。

(中時電子報)