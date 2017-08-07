今立秋！季節交替防秋燥、空調病上身
今天台灣各地高溫依舊，但8月7日其實也是二十四節氣中的第十三個節氣「立秋」。秋，是指作物快要成熟之意，立秋是秋天的開始，秋高氣爽，月明風清，從今天開始，氣溫也會逐漸下降。但台灣屬於亞熱帶氣候，可能要再經過兩個月後，才會感受到明顯的季節改變。
在這季節乾溼交替的過渡期，溫差變化也會開始變大，人體在經過夏天的酷暑後，需要得到恢復休整，所以立秋也重養生。首要就是「防秋燥」，主要是因為在立秋之後，人體很容易出現口乾舌燥、大便乾結、皮膚乾枯、鼻澀咽痛等現象。
所以在「立秋養生肺為先」的前提下，飲食以潤肺生津為原則，可多吃小米粥、山藥粥。另外此時脾胃還比較虛弱，所以這時候切忌大魚大肉，一定要先以調理脾胃的平衡膳食為主，等到秋涼時候，才可以多吃羊肉、牛肉。
而在立秋之後，天氣可能還是會持續高溫一段時間，在生活作息上還是難免開冷氣吹空調，這時就要慎防「空調病」的侵擾，一不小心就會出現腹痛、傷風、眼酸、背痛的症狀，因此不妨調整吹冷氣的習慣，設定時或只開除濕，另外隨身也要開始多帶件外套因應早晚天氣溫差變化、適時添加衣物。
(中時電子報)
關鍵字：立秋
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