太漂亮也不行？啦啦隊遭球隊老闆開除
文章來源：bekkabatchelor
每支球隊都希望能有支漂亮的啦啦隊，英格蘭比勒里基鎮足球隊的老闆坦普林卻不這麼想，事實上他開除了自己球隊的啦啦隊，理由是她們太漂亮了。坦普林說：「我的球員沒辦法專心踢球，我被迫得要解雇她們。」
這支自稱The Ricays的啦啦隊上月18日才取得工作，坦普林還帶著隊員去看她們表演，不過他下令球員不准與啦啦隊員互動。坦普林是一位虔誠的教徒，他認為這要求是理所當然的，但對於年輕小夥子來說顯然太困難，其中一個啦啦隊女孩把電話號碼給了他球隊的前鋒，還穿著啦啦隊服在推特上招搖。
事實是球員無視坦普林的嚴令，仍私下與啦啦隊員接觸，憤怒的坦普林隔週直接賞給啦啦隊每人一張「紅牌」，即是叫她們滾蛋。啦啦隊長蓓卡難掩失望，她們當初取得工作時非常興奮，不料才一週就被開除。「我們非常難過，我們花費很多精力才獲得這個機會，但我不恨球隊，大家都還可以當好朋友。」
所幸故事沒有就此結束，幾天後坦普林氣消了，蓓卡又再三向他保證「我們都是好女孩，絕不會危害球員」，並且踢出了那名勾搭前鋒的女孩。坦普林最後同意她們回來工作，蓓卡說：「能回來真是太開心了，心情就像坐雲霄飛車。我尊重坦普林的想法，但我告訴他，其實我們可以幫助球隊，讓球員更有動力。」
(中時電子報)
文章來源：@TheRicays
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