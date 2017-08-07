熊田曜子認「最強J奶」下垂 老公也對她沒興趣

熊田躍子近日推出新寫真作品。(取自熊田躍子IG)

號稱「日本史上最強美乳」的35歲寫真女星熊田躍子，結婚5年為圈外人老公生下2女，日前為寫真DVD「降臨」宣傳，更坦言生完小孩後，胸部難抵地心引力下垂，老公也對她的寫真集沒興趣。

熊田躍子連生2女，身材依舊火辣，胸部還因生小孩upup，變成令人羨慕的J罩杯身材。然而她日前為寫真集宣傳，卻坦言隨著年紀增長加上生完小孩難抵地心引力令胸部下垂，目前全靠做健美操來維持苗條身材。

熊田躍子與圈外人結婚5年，並未因為人母而放棄寫真工作，不過她也透露雖然出了很多寫真集，但老公好像對她寫真沒什麼興趣，所以也不知道老公對她新作品的感想。

(中時電子報)