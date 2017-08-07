加拿大說中文人口飆升 成為該國第三大語言
加拿大是一個以英法移民為主體的國家，有近8成國民的母語為英語或法語，但是隨著其他地區移民的增加，現在使用其他母語的人群比以往更多，其中又以中文最具優勢。
綜合外媒報導，加拿大統計局調查2016年該國人口語言使用情形，發現母語是中文的人口有64萬，是五年前的2.3倍；講廣東話的人口也有60萬。廣義來說，中文語系人口達123萬。
加國統計局資料顯示，若把官方語言的英語、法語排除在外，國民的第一大母語是中文(64.1萬人)、第二是廣東話(59.5萬人)、第三是印度的旁遮普語(56.8萬人)、第四是西班牙語(55.3萬人)、第五是菲律賓的他加祿語(52.5萬人)、第六是阿拉伯語(51.4萬人)，
值得注意之處，加拿大其他非官方語言當中，歐洲語系的義大利語、波蘭語、德語、希臘語等，使用人口都在逐漸下降。
(中時電子報)
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