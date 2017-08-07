MLB》賈吉扛本季最低仰角一轟 洋基勝印地安人

「法官」賈吉扛出本季第35轟，助洋基擊敗印地安人。(美聯社)

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)明星賽後雖陷低潮，聽到他開轟，仍不讓人意外，不過若球飛行仰角不超過20度，那可就稀奇了，洋基今(7日)與印地安人4連戰最後一戰，扛4棒的賈吉轟出平射3分炮，仰角僅16度，是他本季飛行仰角最低轟，仰角甚至比艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)致勝三壘打還低！

賈吉近期打得掙扎，影響洋基戰績下滑，總教練吉拉迪(Joe Giradi)認為他打擊機制有點跑掉，與印地安人首戰讓他休兵，期望他重拾節奏。而他回歸後，連2場都貢獻1安，此役向來打3棒的他改打4棒，前2打席連領2K，不過7上第3度上場，就轟出中右外野方向、睽違4場的全壘打。

值得一提是，據《ESPN》資料顯示，賈吉過去34發全壘打，僅6轟仰角未超過20度，仰角最低18.2度的一轟，是在7月4日對戰藍鳥時擊出。而他今天這發全壘打，球初速達113英里，不過仰角僅16度，球飛行至高點只離地42英呎，最後剛好飛過印地安人主場中右外野9英呎高大牆。

艾斯柏瑞6上敲清壘右外野三壘打，仰角也有29度，更顯賈吉這支全壘打仰角之低。而靠賈吉這一轟，洋基將領先擴大為8比1；加上牛棚投手爭氣，接替在6.2局失1分好投塞弗瑞諾(Luis Severino)後的3名投手，未讓印地安人再有任何安打出現，順利替洋基守住勝果，斬獲2連勝。

賈吉這場比賽4打數1安，靠全壘打貢獻3分打點，打出休兵後最佳表現。他坦言，過去兩周他失去打擊手感，「在大聯盟，當你找不到手感時，就等著被對手修理。」他此役前2打席追打到好球帶外的球，「但全壘打那個打席，我找到揮擊的手感，試著鎖定住球打向中右外野。」

然而，儘管賈吉轟本季第35轟，再度與史坦頓(Giancarlo Stanton)並列聯盟全壘打王，頻吞K的問題仍舊存在，連同此役，他連24場比賽有被三振的紀錄，狀況仍不比上半季。不過賈吉把低潮視為棒球一部份，「你必須接受一切，從中去學習，並試著找到問題、繼續前進，用盡所有辦法幫助球隊。」

(中時電子報)