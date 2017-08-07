酒後衝動朝天花板開槍 男子酒還沒醒就被逮

李姓男子不滿KTV小姐服務態度，酒後朝天花板開槍，事後與陳姓男子分別開車離去，警方以車追人。（呂素麗翻攝）

高雄市三民一分局逮捕李姓男子（圈圈），他酒還沒醒。（呂素麗翻攝）

警方起獲1把改造手槍及子彈。（呂素麗翻攝）

在夜市擺攤的李姓男子到高雄市三民區1家KTV消費，酒後疑似因為不滿小姐不禮貌，竟憤怒朝天花板開一槍後離去，嚇壞眾人；三民一分局獲報立即循線追查，昨晚在李男住處將他逮捕，12小時之內火速破案；李男酒都還沒醒就被抓，他說，覺得很丟臉。

三民一分局昨天早上8點接獲某KTV報案，指稱包廂內有客人朝天花板開一槍後離去，警方立即成立專案小組，由監視器查出嫌犯車子，以車追人，循線追查李男（36歲，開槍嫌疑人）及陳男（22歲，李男小弟）涉有重嫌。

警方先在岡山區找到陳男，陳男見警方這麼快就找到自己，嚇的全盤供出，表示，自己接獲李男的電話，因不滿包廂小姐態度，要求陳男將槍帶去河北二路的KTV，李男因酒醉而朝天花板開一槍後一起離去；警方於晚間持高雄地檢拘票再至楠梓區李男住處，將還在酒醉的李男逮捕，12小時內漂亮破案。

警方到場時，李男連酒都還沒醒，見到警方時先否認，表示自己酒醉什麼都不知道，警方將已掌握的證據提供李男，李男見警短時間內已掌握全部過程，這才坦承自己荒唐的行為。

警方搜索查扣涉案改造手槍（JP915倣金牛座）1把、子彈14顆及擊發空彈榖1顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

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(中時)