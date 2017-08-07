進階版「蛟龍號」！陸製4500米載人潛水器視野更好

目前全球下潛能力最深的作業型載人潛水器就是「蛟龍號」，最大下潛深度可達7000米，圖為2016年5月5日蛟龍號首次下潛作業後，被吊架吊起即將回收至母船。(圖/新華社)

中國宣布自主研發的4500米載人潛水器已經在廣東碼頭和「探索一號」作業母船會合，目前正等待安裝和檢查，並計畫在本月中進行海上測試。該潛水器的外型與「蛟龍號」差不多，但是海底視野和性能更好，而且超過9成零件都是中國製造，更重要的是每次下潛所需的成本降低，可以說是「蛟龍號」進階版！

綜合陸媒報導，中國自主研發的4500米載人潛水器幾乎所有核心零件都是中國國產，整體超過9成都是中國製造。此外，它還比「蛟龍號」多了2個側面觀察窗，因此在海底的視野更好。4500米載人潛水器總設計師葉聰說，該潛水器在維修方面也比較經濟，相較於「蛟龍號」更方便維修保養，以及平均的無故障時間更長，有效降低每次單次的下潛成本，可以說更加精良。

2016年5月5日蛟龍號即將展開下潛作業。(圖/新華社)

另一位4500米載人潛水器總設計師胡震說，該潛水器預計先在8月中進行海上測試，並在明年正式入海，分階段開始使用。他說4500米深度大概覆蓋了大陸主要海域和國際海域可開發資源的範圍，主要進行科學考察，研究領域在海底的熱液硫化物和海底冷泉等，肩負重要使命。

與下潛深度可達7000米的「蛟龍號」相比，該潛水器的觀察窗多了側面2個，因此可以看到的海底視野更廣，滿足更多視角，性能也更加提升，載人艙裡有樓梯可以出入，更加方便。另外，該潛水器使用鋰電池取代銀鋅電池，因此可用次數增加10倍之多，大幅提升到500次，它還將每次下潛的經濟成本降低，因此4500米載人潛水器可以說是進階版的「蛟龍號」。

由於世界上海底最深的地方還超過1萬米，因此胡震說大陸已經開始研發深度達到1萬1000米的潛水器，可能預計在2020年下水試驗。

(中時電子報)