上百警力封山逮韓賊 朱學恒：規模簡直像抓金正恩啊

警方公布韓籍竊嫌Cho Jun Ki的照片。（林郁平翻攝）

趙準基（左2）在新店山區落網。（胡欣男翻攝）

34歲韓國籍男子趙準基，日前潛入民進黨中央黨部8樓偷走新台幣9萬元逃逸，警方出動上百警力封山逮賊，霹靂小組還荷槍實彈支援。對此，名嘴朱學恒酸：「這種規模簡直像抓金正恩啊」。

民進黨中央黨部竊案，警方昨（6）日宣布偵破，逮捕韓國籍男子趙準基，不過，警方為9萬塊大規模封山逮賊，讓不少網友質疑在拍民進黨馬屁。刑事局透露，由於是國際列管竊盜慣犯，愈早抓到愈能杜絕再犯。

「宅神」朱學恒於臉書大酸，「這種規模簡直像在抓金正恩啊」，並逗趣說：「下次我也把錢存在民進黨中央黨部好了，錢可能還是會掉，人可能還是會跑，但是一定會花舉國之力把你抓回來的」。

自由作家洛杉基也對此事有類似看法，表示韓國竊賊偷到執政黨黨部，根本是「太歲頭上動土」，警方動員大批警力封路臨檢，霹靂小組荷槍實彈搜山，「抓賊抓模之大有如兵推，耗費成本起碼百萬以上，實在是不成比例」！

(中時電子報)