為送湯反目！趙薇吵翻 黃曉明皺眉噴火藥味

黃曉明與趙薇因誤會起爭執，黃曉明皺眉噴火藥味。（圖／取材自湖南衛視芒果TV官方頻道 Youtube）

黃曉明、趙薇是北京電影學院同學，兩人相知相惜、從素人熬成大明星，彼此擁十多年情誼，是演藝圈中的紅粉知己，近日黃曉明與趙薇則一同加入真人秀《中餐廳》，由趙薇擔任店長、黃曉明擔任經理，不過這對好友卻因經營理念引發誤會，兩人在廚房吵起來，黃曉明委屈皺眉，現場火藥味十足。

趙薇與黃曉明當場起爭執，廚房的氣氛變得尷尬。（圖／取材自湖南衛視芒果TV官方頻道 Youtube）

節目中，黃曉明對待客人態度和善、親切，貼心服務，不過黃曉明推薦菜色時沒有推薦套餐，允諾客人點單點，但因為溝通不良，讓趙薇直呼：「他們單點就沒有湯了」，黃曉明則瀟灑說：「就給他們吧。」這時引發趙薇不滿「那什麼都給，我們辛苦做完每次都給人打折，你這不是你送東西嗎？勞動跟付出你要等價嘛。」

接著趙薇對黃曉明說：「我們明天就都學你，我們所有東西都送」，黃曉明聽聞後覺得委屈、皺眉急解釋，趙薇直接說要看影像確認，黃曉明滿是無奈回答「好，但我真的沒有送的意思」，廚房的氣氛變得尷尬。趙薇與黃曉明還陷入冷戰，黃曉明不時嘆氣，兩人鮮少有互動，就在趙薇主動示好後，好友才把話說開，趙薇與黃曉明才又回到平時熱絡互動。

(中時電子報)