中國研發掠海無人機 美媒：可打爆航母

中國正研發新式掠海無人機，美媒推測具打爆航母能力。(圖/環球網)

中國無人機發展日新月異，美國軍方對此高度警戒。日前宣布禁用中國大疆創新公司無人機，原因是資安威脅；美國媒體再爆中國計劃研發一種掠海無人機的消息，指該無人機夠低飛躲過雷達探測，並可攜帶1000公斤炸彈，具有摧毀整艘美國航母的爆炸威力。

美國外交學者網站報導，中國在無人機領域多個前沿的地位已經處於「領先」位置。其中，無人機技術在海上作戰中的應用更在顯目。該文指出中國計劃研發一種掠海無人機，該機能夠在距水面僅半公尺的高度上飛掠——大大低於雷達探測範圍。這種先進的概念機可攜帶1000公斤負載，即具有足以顯著損毀整艘美國航母的爆炸威力。

報導稱，這條消息最引人注目之處在於中國正從研發用於空中任務的無人機向以海上任務為目標的無人機轉變。即將新型無人軍事系統的研發轉向有利於海上作戰的系統。掠海無人機的研發將增強中國更大的反介入戰略，以阻止美國海軍及其盟國的海軍在第一島鏈內行動。

(中時電子報)