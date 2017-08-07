怎多了個兒子!？烏龍父親節蛋糕險釀家庭革命

呂姓男子收到父親節蛋糕，但卡片署名者卻是不認識的人，讓妻子氣炸，要他說清楚，他連連喊冤自救。（江詩筑翻攝）

苗栗縣苑裡鎮一名呂姓男子6日中午收到一盒父親節祝賀蛋糕，打開一看發現送的人署名「家佑」，妻子一看氣得不得了，直接要他說清楚講明白，何時多了一個兒子，還指稱對方連家裡地址、電話、手機都瞭若指掌，究竟什麼時候在「外面」多養了個兒，他連連喊冤，要店家還他清白，去電了解詢問，也只得到會再確認看看，等了一天也沒回覆，傳訊息給店家，但店家不讀也不回。

他轉而向兒子求證，今早兒子才回覆說蛋糕是兒子訂的，不過店家可能忙中有錯，把卡片放錯了，先請母親息怒。呂男笑說，終於鬆一口氣，那個孝心蛋糕，他到現在都還不敢碰，深怕不只卡片送錯，連蛋糕都怕送錯，萬一吃了一塊，拿什麼還給店家。

不過呂男表示，雖然店家還沒回覆，也能體諒父親節前夕，店家可能忙翻天，但擔心可能有另一個家庭也蒙受不白之冤，還是呼籲店家，萬事再小心，勿讓美事變家庭革命

(中時)