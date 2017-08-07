苗栗再生資源處理設廠 泓赫宣布撤案

泓赫設廠案爭議不斷，召開健康風險評估說明時更爆發抗爭。（陳慶居攝）

泓赫公司宣布撤回申請案，圖為公司廠房及綠美化現況。（陳慶居攝）

爭取多時的泓赫再生資源處理設廠案，公司認為在申請過程，由於溝通不足，地方鄉親對整個設廠案不夠了解，也可能遭側面不正確資訊誤導，基於不傷害地方情感，業者7日上午宣布撤回申請案。公司也強調，苗栗縣事業廢棄物處理能量不足，若地方有需求，仍會義不容辭提供專業協助處理。

泓赫公司指出，基於對苗栗鄉土的情感，以及過去事業經營的經驗，希望將高效率的最新廢棄物處理設備帶回苗栗，提供縣內廢棄物處理問題一個良好且符合世界趨勢的解決方案。然在申請開發案過程中，因溝通不足導致許多誤解，加上不正確資訊的流傳，造成居民、縣府及相關人士的諸多困擾，公司表示致歉。

但泓赫也強調，整個開發案的環評流程，一直秉持誠信原則，遵循環評法規及相關法律規範，從未逃避或有任何不法之舉。縣府本應秉持行政中立，以專業知識審查本案，並依環評法評估本案對於環境的具體影響，縣府疑遭有心人士的誤導，致被貼爭議公司的標籤，同時也要沈重地表達抗議。

業者表示，溝通過程確實發現因事業廢棄物的處理牽涉許多艱深的專業知識，一般民眾難以在短時間理解並接受，儘管此一類型的廢棄物處理方式在台灣行之有年，卻因宣傳不足，民眾普遍未轉變概念，事實上，正因「所有廢棄物對環境都有汙染性，因此必須設計良好的處理方式，降低其汙染，才是對環境較友善的作法。

然基於正確知識傳播以及民眾教育的社會責任上，公司仍會依循環評委員以及在地居民的建議，進行了環評說明書的修改，並將修訂本公告於本公司的臉書粉絲專頁上，目的是希望能夠與民眾進行有建設性的對話，具體的針對事業廢棄物處理議題有所討論，共同面對廢棄物的問題。

泓赫總監楊砥柱證實公司要從環保局撤案，不過他表示，苗栗縣2015年的事業廢棄物約有57萬噸，但最大處理能量只有12萬噸，顯然不足，導致其他廢棄物流向不明，對地方環境更是一大威脅。公司希望積極溝通說明，讓民眾更正確的認識，若地方有這項專業需求，公司義不容辭。

自救會長代表會主席李瑞廷則表示，仍將持續連署並促成自治條例通過，為地方把關行動不因所停止。

(中時)