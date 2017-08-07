NBA》怪物奇兵2難產 林詣彬：主角沒空

1996年電影《怪物奇兵》劇照。(美聯社資料照)

等了20年，《怪物奇兵》續集究竟何時開拍？導演林詣彬表示按照計畫是會拍，但時機還未到，因為主角詹姆斯太忙了。林詣彬說：「大家都躍躍欲試，我也想立即開拍，問題在於演員是職業球員，安排檔期很困難。」

《怪物奇兵》首集於1996年上映，由麥可喬丹主演。林詣彬說：「現在詹姆斯還未退休，第一集能拍成是因為喬丹退休，而且NBA封館。」林詣彬希望能全心投入拍攝，但NBA暑假時間很短，詹姆斯也抽不出時間。

首集喬丹的朋友巴克利、尤英等人也參與演出，詹姆斯的好友韋德已表示要演出續集，雖然機會微乎其微，但若喬丹願意客串，那就是名副其實的「續集」了。

當年喬丹3連霸後首度退休，電影把真實事件編入劇情，片中還有喬丹打棒球小聯盟的橋段，他最後是為了證明自己才重出江湖。若等詹姆斯退休才開拍，似乎就少了一點戲劇性。

(中時電子報)