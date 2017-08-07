脫歐「分手費」 傳英國欲付400億歐元

英國脫歐進程屢出狀況，近日，有英國媒體傳出消息稱，英政府準備拿出400億歐元的「分手費」作為脫離歐盟協議的一部分。不過，來自英國首相官邸的消息人士卻否認了這一說法，而「脫歐」的主要支持者們也稱不會接受交付如此巨額的一筆費用。

據大陸《環球時報》引述英國《衛報》報導，當地時間6日，有消息稱英國首相特蕾莎•梅願意支付400億歐元作為與歐盟進行貿易談判和「脫歐」協定的代價。由於歐盟方面要價600億歐元，所以400億歐元已經算是一種妥協。

消息指出，英國願意在2019年3月離開歐盟後，以3年時間分期付款的方式，每年用100億歐元來支付餘下的費用。

然而，報導引述首相官邸消息人士指出，爆料者引用的數字是「不準確的猜測」，並認為這樣高的金額是政府或是支持「脫歐」的選民所不可接受的。

報導稱，歐盟當前不願意就雙方未來關係進行進一步的談判，除非認為彼此間在財務結算方面擁有「充分進展」才會予以繼續。而英國首相梅及脫歐大臣大衛斯（David Davis）已經接受了對歐盟支付一定金額的「脫歐費」，並稱他們需要「確定英國的權利和義務得到公平解決」。

但一些「脫歐」支持者對向歐盟付款持有著更加強硬的態度。外交大臣伯里斯•詹森上個月就告訴下議院，應該讓歐盟「失望而歸」。其他人也拒絕了因「脫歐」付款給歐盟的想法。

保守黨議員裡斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示：「這一金額毫無邏輯。在法律上我們並不欠歐盟什麼。」

(中時)