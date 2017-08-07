脫歐「分手費」 傳英國欲付400億歐元
英國脫歐進程屢出狀況，近日，有英國媒體傳出消息稱，英政府準備拿出400億歐元的「分手費」作為脫離歐盟協議的一部分。不過，來自英國首相官邸的消息人士卻否認了這一說法，而「脫歐」的主要支持者們也稱不會接受交付如此巨額的一筆費用。
據大陸《環球時報》引述英國《衛報》報導，當地時間6日，有消息稱英國首相特蕾莎•梅願意支付400億歐元作為與歐盟進行貿易談判和「脫歐」協定的代價。由於歐盟方面要價600億歐元，所以400億歐元已經算是一種妥協。
消息指出，英國願意在2019年3月離開歐盟後，以3年時間分期付款的方式，每年用100億歐元來支付餘下的費用。
然而，報導引述首相官邸消息人士指出，爆料者引用的數字是「不準確的猜測」，並認為這樣高的金額是政府或是支持「脫歐」的選民所不可接受的。
報導稱，歐盟當前不願意就雙方未來關係進行進一步的談判，除非認為彼此間在財務結算方面擁有「充分進展」才會予以繼續。而英國首相梅及脫歐大臣大衛斯（David Davis）已經接受了對歐盟支付一定金額的「脫歐費」，並稱他們需要「確定英國的權利和義務得到公平解決」。
但一些「脫歐」支持者對向歐盟付款持有著更加強硬的態度。外交大臣伯里斯•詹森上個月就告訴下議院，應該讓歐盟「失望而歸」。其他人也拒絕了因「脫歐」付款給歐盟的想法。
保守黨議員裡斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示：「這一金額毫無邏輯。在法律上我們並不欠歐盟什麼。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。