英名廚奧利佛開戰：素食者煩死了！
英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver），因節目《原味主廚》爆紅，堅持推廣有機飲食的他，因不滿素食者時常到他旗下餐廳鬧事，忍不住受訪時開炮：「這些素食者煩死我了！但我還是很關心他們。」
傑米奧利佛日前接受《Sunday Times》雜誌專訪，坦言因推廣人道對待家禽引來素食者不滿，甚至被憎恨，時常到他旗下餐廳鬧事，「這些人心中只有吃肉與不吃肉，完全沒有中間緩衝的過程」。
奧利佛透露，星期六下午還有20個外型邋遢的人，在小朋友吃肉醬義大利麵時，用平板電腦秀出屠宰動物的照片給小朋友看。
當然奧利佛在英國布里斯托的餐廳也成為素食者抗議對象，今年3月就有素食者抗議他推廣「快樂牛奶」，因此奧利佛再也忍無可忍，在受訪時直言：「這些素食者煩死我了！但我還是很關心他們。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。