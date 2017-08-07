英名廚奧利佛開戰：素食者煩死了！

傑米奧利佛致力推廣健康有機飲食。(達志影像)

英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver），因節目《原味主廚》爆紅，堅持推廣有機飲食的他，因不滿素食者時常到他旗下餐廳鬧事，忍不住受訪時開炮：「這些素食者煩死我了！但我還是很關心他們。」

傑米奧利佛日前接受《Sunday Times》雜誌專訪，坦言因推廣人道對待家禽引來素食者不滿，甚至被憎恨，時常到他旗下餐廳鬧事，「這些人心中只有吃肉與不吃肉，完全沒有中間緩衝的過程」。

奧利佛透露，星期六下午還有20個外型邋遢的人，在小朋友吃肉醬義大利麵時，用平板電腦秀出屠宰動物的照片給小朋友看。

當然奧利佛在英國布里斯托的餐廳也成為素食者抗議對象，今年3月就有素食者抗議他推廣「快樂牛奶」，因此奧利佛再也忍無可忍，在受訪時直言：「這些素食者煩死我了！但我還是很關心他們。」

(中時電子報)