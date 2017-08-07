星戰裝備問世？日本公司推全罩式突擊頭盔

「浪人」（RONIN）全罩式戰鬥突擊頭盔。(Devtac公司)

廠商人員示範穿戴「浪人」頭盔。(Devtac公司)

許多星戰迷喜歡扮演黑武士或白兵，因為那種科幻式的頭盔實在太酷炫！現在，一家日本公司推出實戰用的全罩突擊頭盔，不僅外型跟電影一樣搶眼，功能齊全也令人驚豔。

日本Devtac裝備公司在今年的阿布達比國際防務展上發表其最新產品「浪人」（RONIN）全罩式戰鬥突擊頭盔，一款專為特種部隊、特勤隊開發的多功能防彈頭盔。

Devtac公司表示，「浪人」最大優點是重量更輕，可以減少長時間穿戴時給頭部帶來的不適與負重感，並能提供70%的彈道保護，減少被爆頭的威脅。內部設置有風扇防止護目鏡起霧並保持通風，頭盔上方的固定座則方便人員依照任務需求安裝夜視鏡、頭燈等光學設備。

總的來說，現代科技已能做到「武裝到牙齒」，這或許將成為未來戰場上的單兵必要配備。

(中時電子報)