杜特蒂就是狂 擬再增2萬兵攻IS
菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)今正式向國會要求，再招募超過2萬名的士兵以應對目前佔據南部馬拉威(Marawi)市、向恐怖組織伊斯蘭國(IS)宣示效忠的軍閥。
該軍閥自5月23日起就佔據馬拉威市，使得杜特蒂宣布整個民答那峨島(Mindanao)進入戒嚴，兩個月以來已經有700人死亡，上千名菲律賓士兵正努力攻擊這些IS軍閥但遲遲無法攻下。
發言人表示，杜特蒂想增兵2萬人是其加強保衛持續遭受威脅部分區域的政策的一部分，派遣到馬拉威和民答那峨島的軍隊須重新佈署、以確保最大效率。
除了民答那峨島的IS軍閥外，菲律賓政府還面臨散布全國的共產游擊隊的威脅，也必須應對在南海和中國的領土糾紛。然而菲律賓相當缺乏軍備，只有十幾架戰鬥機和一個多半是二手船的艦隊。這使得被派遣到馬拉威的士兵感到相當不安，認為他們無法獲得保護。
上週杜特蒂和一群參議員舉辦緊急會議，並在會中公開情報，指出極端分子計畫在民答那峨島其他3個城市發動攻擊，他當時就表示希望他需要增加2萬名以上的士兵，參加這起會議的菲律賓參議員不願表明是哪3個城市可能將遭受攻擊。
(中時電子報)
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