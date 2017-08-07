鼓舞前線士氣 杜特蒂：打完仗免費遊香港

菲律賓內部動亂依舊，為鼓勵在馬拉威市前線作戰的軍人，菲律賓總統杜特蒂向他們保證，只要他們打完這一仗，政府就出資讓他們帶著家人或伴侶前往香港旅遊。

據《菲律賓星報》報導，杜特蒂上週末在前線對菲律賓士兵們發表講話，「我希望你們都好好活著，一定要保持冷靜，不要著急，不要急躁，一定要活著，因為前面還有很多驚喜等著你們」。

杜特蒂說，菲律賓政府一定會戰勝負隅頑抗的恐怖分子，打完這場戰爭，政府將出資獎勵請士兵們帶著家人或伴侶前往香港旅遊。他還特別強調香港之行將是全額免費的全家旅遊。

杜特蒂還說，希望下次會議的時候還能夠看到大家都好好的活著，「穩紮穩打，反正戰鬥已經快結束了，我希望上帝保佑下次還都能見到諸位。」

(中時)