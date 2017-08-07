原民綠委稱運動要在體制內 施正鋒：我呸

原民會7月24日宣布將每年8月1日定為「原住民族日」，並舉行記者會，原民綠委Kolas Yotaka表示，原住民運動不是乞丐的運動，原住民也不是狗，不需要在總統府面前求總統打開門；她認為，體制內的運動才是真正的運動，不是在外頭抗議。東華大學教授施正鋒昨在臉書怒嗆，「我呸！」

施正鋒說，原來民進黨的「社運起家」是乞丐、是狗；原來，雞犬升天，「分享決策權，在體制內的運動」，才是真正的運動；原來，汪精衛、跟溥儀不是走狗；這種說法就像辜顯榮比甘地、番薯簽比魚翅、破尿壺比玉器，「這是小英政府上台一年，對於民主運動的最大褻瀆。」

Kolas Yotaka致詞時也表示，原住民運動不是像外面的運動，也不是賣毛巾和唱片而已；讓施又怒嗆，「也許你可以忘了三隻小豬，污衊凱道的朋友是在賣毛巾，也許你可以檢查進入總統府內的人是否帶毛巾，甚至於檢查我們的身分證是否為原住民族；然而，卻無法檢查我們的心。」

(中時)