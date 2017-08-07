大紅鶴爸爸會「泌乳」餵子！萌寶寶取名效法颱風「尼莎」

由親鳥哺育的大紅鶴寶寶體型成長較快，羽色轉變、下水游泳或是自行覓食的時間都較早開始。（台北市立動物園提供）

明天就是父親節囉！動物園參觀的親子遊客，只要身上的配件或服飾有動物圖案的有機會得好禮！話說動物爸爸也有「模範代表」。通常能透過乳腺分泌乳汁來餵養幼仔的動物，科學家們將之歸類為「哺乳動物」，不過分類群歸屬於鳥類的大紅鶴。

鳥爸爸和鳥媽媽都會自上消化道分泌出乳汁，也就是夢幻的「Crop Milk（紅鶴乳）」。（台北市立動物園提供）

當親鳥們在育幼時，竟也會出現類似分泌乳汁來餵哺雛鳥的行為，而且是連大紅鶴爸爸也具有這項超能力唷！而動物園上上周度過颱風，在爸媽的守護下平安地度過暴風雨侵擾大紅鶴寶寶，分別命名為「尼尼」和「莎莎」。

大紅鶴寶寶出生後，就如同雞或鴨的寶寶一樣擁有絨羽，也會站立活動。（台北市立動物園提供）

每年的4到7月是大紅鶴的繁殖季節，配對成功的兩隻個體會共同擔負起築巢、孵蛋和育雛的責任。由於大紅鶴交配後每窩僅產下1顆蛋，為了提升孵化率，維持族群數量穩定，動物園自2015年起，啟動大紅鶴的人工繁殖計畫。

當觀察到有大紅鶴產蛋之後，保育員便要冒著被親鳥攻擊的危險，取出紅鶴蛋進行人工孵化及育幼。經過後續個案比較，保育員們發現由親鳥自行哺育的大紅鶴寶寶，在成長發育上和人工哺育的個體有明顯的落差，不僅體型成長較快，羽色轉變、下水游泳或是自行覓食的時間都較早開始，果然還是「天然A熊好」！

其中兩隻大紅鶴寶寶在尼莎颱風前出生，在爸媽的守護下平安的度過暴風，因此分別命名為「尼尼」和「莎莎」。（台北市立動物園提供）

有了之前的寶貴經驗，今年當大紅鶴進入繁殖季後，保育員就以「狸貓換太子」的手法，用假蛋將紅鶴蛋換出，進行人工孵化，經過26-28天的發育，當雛鳥內破殼時，也就是喙已經進入氣室但尚未啄破蛋殼時，保育員再趕緊取出假蛋，把即將破殼的紅鶴蛋交還給爸媽接手。大紅鶴寶寶孵出後，如同雞或鴨的寶寶一樣擁有絨羽，也會站立活動，但還不具備覓食的能力，得由親鳥餵食2至3個月左右才能自行覓食。

大紅鶴餵食雛鳥的方式相當特殊，鳥爸爸和鳥媽媽都會自上消化道分泌出「乳汁」，也就是夢幻的「Crop Milk（紅鶴乳）」，乳汁的成份包含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質，還有少許的血紅素，這可絕不是一般的奶粉就能取代。當雛鳥肚子餓了發出鳴叫，爸爸媽媽便會輪流從口中吐出紅鶴乳餵食，這是大紅鶴繁衍後代的秘密武器，也是人工哺育調配不出來的營養成分與親情。

目前臺北市立動物園生態鳥園水禽區裡，有3對大紅鶴親鳥正在照養堪稱「抗颱成功」的雛鳥，因為其中兩隻幼鳥是在尼莎颱風前出生，在爸媽的守護下平安地度過暴風雨侵擾，因此分別命名為「尼尼」和「莎莎」；而第3隻幼鳥則是在海棠颱風過境時出生，因此取名為「海棠」。有興趣的民眾可以攜帶望遠鏡或是配備遠距離鏡頭的相機駐足觀察，或許有機會能夠親眼看到大紅鶴分泌「乳汁」餵食雛鳥的珍貴畫面。

另外在8月8日星期二「父親節」當天，到動物園參觀的親子遊客，只要身上的配件或服飾有動物圖案的，就有機會在入園時領取到限量188份的遊園紀念品，數量有限，想要加碼父親節禮物的親子家庭，記得早點出門唷！

雖然今年的父親節非例假日，許多人當天也許正忙著工作沒辦法陪在爸爸身邊，但是只要有心，就算只是一通電話，一句「爸爸我愛你！」相信爸爸們就會覺得很欣慰了。

(中時電子報)

目前台北市立動物園生態鳥園水禽區裡，正好有3對大紅鶴親鳥在育雛。（台北市立動物園提供）