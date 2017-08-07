《一家人》開播不俗 導演陳俊任驚傳辭世！

《一家人》導演陳俊任驚傳辭世，演員陳霆得知消息在臉書po文懷念戰友。（圖／取材自一家人、陳霆臉書）

三立八點檔《一家人》自6月播出後口碑不俗，收視成績亮眼，不過今（7日）卻傳出導演陳俊任不敵病魔過世消息，陳俊任曾拍過《世間情》、《戲說台灣》等電視劇，根據《蘋果日報》報導，製作人劉世範遺憾表示，陳俊任導演昨晚過世，不過確切時間不清楚。

《一家人》演員陳霆得知導演過世消息，在臉書向陳俊任告別：「再見了，天使」，並感性悼念戰友：「謝謝您以身作則展現出的生命力及敬業精神，雖然身體承受巨大的病痛折磨，但在工作現場依然展現幽默及開朗的笑容。」

同劇演員王晴也在臉書發文：「今天聽到一個令人難過的消息⋯RIP導演 謝謝您曾對我的指導，也希望大家要多多關心自己和家人朋友的身體 沒有健康的身體就什麼都沒有」。

(中時電子報)