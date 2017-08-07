今日立秋？李富城：台灣像在火山區

全台高溫炎熱，街上民眾多以帽子、陽傘阻擋日曬。（資料照,方濬哲攝）

近日全台仍高溫炎熱，不過今日已經來到二十四節氣中的「立秋」，從字面上來看，表示酷熱難熬的夏天即將過去，涼爽舒適的秋天就要來了。不過台灣屬亞熱帶氣候，至少還要一到兩個月後才會感受秋天到來。氣象專家李富城也在臉書上表示最近台灣的天氣像到了火山區，地上在噴火。

據中央氣象局預報，西南風持續影響，今天各地仍晴朗炎熱，高溫達34至35度，北台灣和花東縱谷則有36至37度高溫可能，中午前後紫外線指數可能達過量或危險級，民眾出門需注意防曬補充水分以防中暑。

台灣近日雖高溫炎熱，但今天已是二十四節氣中的「立秋」。《曆書》記載：「斗指西南維為立秋，陰意出地始殺萬物，按秋訓示，谷熟也。」古人把立秋當作夏秋之交的重要時刻，一直很重視這個節氣。

「立秋」是節氣邁入秋涼的先聲，表示酷熱難熬的夏天即將過去，涼爽舒適的秋天就要來了。不過，由於台灣屬於亞熱帶氣候，所以此時的實際氣候和節氣名稱會不太一致，天氣依然十分炎熱，大概要再經過兩個月後，才能感受到明顯的季節改變。

李富城也發文指出，據「月令七十二侯集解」載，「秋」揫也，物于此而揫斂也，「每年的八月七號前後，太陽到達黃經135度時，開始立秋，也預示着草木開始結果孕子」。不過他說，根據氣象學劃分，氣溫要在22一10度c時為秋季，以此標準，黄河流域要比立秋晚一個半月左右，長江流域晚兩個月，台灣要到十一月才會感受到秋天的訊息。「所以台灣最近的天氣像到了火山區，地上在噴火，熱死人啦！」

(中時電子報)