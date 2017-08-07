攬大權？傳習近平將恢復黨主席制

7月30日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在朱日和基地檢閱部隊。（新華社）

中國大陸解放軍7月30日在朱日和訓練基地舉行建軍90周年閱兵，國家主席習近平稱謂引起了外界關注：受閱部隊在向習近平致敬時使用「主席好」，改變鄧小平以來檢閱部隊以「首長好」向領導人致敬的做法。分析人士認為，中共總書記習近平可能恢復毛澤東時期的主席制，不再設中共政治局常委。

據美國之音（VOA）報導，中共黨史專家高文謙指出，近來兩次閱兵中，中共官兵將「首長好」改為「主席好」，是在為習近平十九大改變中共集體領導體制，為重設「中國共產黨中央委員會主席」造勢鋪路。

他表示，按照中共黨章規定，總書記只是政治局常委會召集人，地位和其他常委一樣，若投票也只有一票；黨主席則是主持政治局常委會，按照以往中共第一代領導人毛澤東慣例，擁有一票否決權，可以拍板說了算。若是改任黨主席，習近平還能順理成章地在中共廿大後繼續掌權，不受兩屆任期限制。

中國戰略分析雜誌社社長李偉東表示，按照慣例，習近平的總書記任期還有一屆。如果設立黨主席，修改黨章時可以改為任期十年，拉長他的任期，也能使他得以恢復到毛澤東時代黨政軍大權集於一身，成為中共最高權威，與毛澤東有同樣地位。

時局分析人士陳破空表示，中共黨史上，最高職權的稱號，往往隨著權力鬥爭的需要而存廢。取消黨主席而恢復設立國家主席，是毛澤東死後中共權力架構的重大變化，象徵著毛澤東時代的終結。如果，習近平真的恢復設立黨主席，從某種程度上，是要回歸毛時代。

(中時電子報)