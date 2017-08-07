搶救供電有譜？大潭 大林緊急機組有望本週上線

被視為今夏救火隊的大潭緊急機組（大潭7號機）1號機和大林新1號機本週有望上線，兩部機組目前均在測試階段，並不計入台電正式供電行列，不過若進度順利，試運轉階段發電足以讓供電燈號由紅轉橘。

和平電廠電塔倒塌，短少130萬瓩發電量，讓全台陷入限電危機，上週因為降雨降溫安然度過，本週限電危機再起。根據台電未來一週電力預估，本週三（9日）、週四用電最吃緊，備轉容量低至86.4萬瓩，進入限電警戒紅燈。

媒體報導，大潭緊急機組1號機，預計明日可上路，大林新1號機目前也在進行最後測試作業，預計週三可挹注電力，若兩部機組順利上線，挹注發電量足以讓本週三、週四不至進入紅燈。

對此，台電發言人林德福不願正面回應，僅低調地說預定時程是讓新機組在本週上線。據悉，台電內部已有擬定兩部機組上線時程，但因還在做最後調整仍有變數，所以並不願意把時程說死。

台電表示，大潭緊急機組1號機裝置容量30萬瓩，若正式併聯，運轉第一天約可提供7萬瓩發電量，第二天就可以拉到15萬瓩。

至於大林新1號機部分，原先預估因廢水處理問題本週無法試運轉，但是台電透過水槽儲存廢水的方式，讓處理進度提前。

(工商)