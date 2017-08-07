田徑世錦賽》里奧金牌湯普森 女子百米爆冷落敗

去年里約奧運金牌、牙買加短跑女將湯普森（Elaine Thompson）7日在倫敦世錦賽百米決賽爆冷羅拜，美國好手鮑伊驚險奪金。(中央社資料照)

里約奧運女子百米飛人、牙買加名將湯普森在倫敦世錦賽只跑出10秒98名列第五爆冷落敗，美國好手鮑伊則是憑藉著差點跌倒的「飛撲」姿勢10秒85驚險壓線摘金。

湯普森在本季曾跑出10秒71的絕佳成績，距離個人最佳也只慢了0.01秒，因此賽前外界都認為她可輕鬆奪冠，沒想到鳴槍後湯普森卻明顯慢了半拍，也由於慢了半拍導致她最終無力扭轉劣勢，只能眼睜睜看著百米女飛人的頭銜旁落。

原本一路領先的象牙海岸塔勞卻在最後關頭被鮑伊超越，10秒86屈居銀牌，荷蘭選手史佩爾絲10秒96得銅。

(中時電子報)