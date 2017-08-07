《中視早安新聞》六點開播 二后一王黃金組合陪您一起「早到了！」

新推出每天早上六點《中視早安新聞》，唯一的選擇，二后一王的黃金組合，我們早到了，但也絕對讓您不後悔早起看新聞！(中視提供)

「早上六點，我們早到了！」中視全新推出《中視早安新聞》，每天早上六點開播，由中視主播蕭惠文、黃晴、陳志耕聯合主持，陪伴大家起床就能知道天下事。

主播蕭惠文不但播新聞，也主持節目，比起過去常是扛著腳架和攝影記者出入災難現場，配合畢業季，蕭惠文這陣子親身體驗各行各業，像是：雖然最近熱到爆，

但是她體驗冷凍倉儲的工作時，仍被凍到全身發抖，還忍不住趁空檔趕緊用吹風機烘手！還有到動物園體驗當動物保育員，親手餵食犀牛、打掃犀牛糞便；

而餵食狐蠓，她得徒手抓起大把大把的麵包蟲....但令她最怕的不是抓麵包蟲，而是清犀牛大便時，上面飛滿了成千上萬的小蟲，即使戴著口罩，仍嚇得她不敢呼吸，

採訪的同時也讓她更了解各行各業的甘苦！只是她長期經營早安新聞,每天清晨出門時，孩子幾乎都還在睡覺，也讓她更珍惜周末假日與孩子相處的時光。現在才三歲的兒子非常好動、

又愛表演，唱歌、跳舞樣樣來，只是每當兒子一展歌喉，蕭惠文就忍不住想：「五音不全是會遺傳的吧？」朋友問她是遺傳誰？她不好意思地說，自己雖然是主播，

字正腔圓卻是五音不全，原來....兒子就是遺傳主播媽媽！

新推出每天早上六點《中視早安新聞》，唯一的選擇，二后一王的黃金組合，我們早到了，但也絕對讓您不後悔早起看新聞！(中視提供)

而即將加入早安新聞的主播黃晴，和蕭惠文也有著絕佳默契，原來當年黃晴在主播檯上氣喘發作緊急送醫，就是蕭惠文接力播報。之前黃晴曾因採訪時發生車禍，休息好一陣子，

也讓她更重視身體健康，所以最喜歡早安新聞的《人體實驗室》單元，有機會親身體驗日新月異的科技與醫療設備。因為靠嘴巴吃飯，所以最近讓她印象最深刻的是，

一種可檢查聲帶的攝影儀器，讓她更了解聲帶的健康。加入早安新聞的行列，也讓她必須四點就要到公司開始準備，生活作息因此得跟著調整，但因為不常運動，

所以她更在乎也重視心理上的健康，她認為工作之餘一定要多跟同事朋友聚餐交流、吃飯聊天，適度的休息才能讓人身心都更健康快樂。

氣象主播陳志耕這次也加入陣容，跑社會線的他總是活力充沛，行動力超強，為早安新聞注入一股青春活力！他在《科學補給站》單元中扮演像是柯南一樣的角色，

同時和戴立綱一起播氣象，互相以師徒相稱。全新推出每天早上六點《中視早安新聞》，唯一的選擇，二后一王的黃金組合，我們早到了，但也絕對讓您不後悔早起看新聞！

(中時電子報)