缺電怎麼辦？鄭明典：該開冷氣還是要開
最近台灣上演缺電危機，政府呼籲民眾關冷氣節電。然而，中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典指出，現在是真的大熱天，在沒有冷氣的地方可能有熱危害，建議該開冷氣還是要開。
鄭明典今(7日)在臉書發文，對台北昨(6日)的氣溫分析，認為這種長時間36度以上的氣溫，是真的大熱天！而且夜間低溫不低於28度，對身體來說是一種負擔。
他強調，由於可能有熱危害的標準，所以視情況，該開冷氣還是要開。值得注意的是，未來一週天氣系統還會非常類似，屬於普遍高溫。
(中時電子報)
文章來源：鄭明典臉書
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