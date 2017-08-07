缺電怎麼辦？鄭明典：該開冷氣還是要開

氣象專家鄭明典呼籲民眾，注意未來一週的高溫狀況。(擷取自臉書)

最近台灣上演缺電危機，政府呼籲民眾關冷氣節電。然而，中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典指出，現在是真的大熱天，在沒有冷氣的地方可能有熱危害，建議該開冷氣還是要開。

鄭明典今(7日)在臉書發文，對台北昨(6日)的氣溫分析，認為這種長時間36度以上的氣溫，是真的大熱天！而且夜間低溫不低於28度，對身體來說是一種負擔。

他強調，由於可能有熱危害的標準，所以視情況，該開冷氣還是要開。值得注意的是，未來一週天氣系統還會非常類似，屬於普遍高溫。

(中時電子報)