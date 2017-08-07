古典玫瑰園-高雄打狗英國領事館19日舉辦「寫生比賽」，現在開放報名中。（圖／業者）

知名藝術家及企業家-古典玫瑰園創辦人黃騰輝，因為熱愛油畫藝術，想把藝術的美好與大眾分享，而藝術要從小開始扎根，古典玫瑰園-高雄打狗英國領事館將於本月19日舉辦「寫生比賽」，期望透過小朋友的畫筆，將高雄打狗英國領事館文化園區美麗的景色及古蹟歷史的文化、一一記錄下來，同時也讓家長們在暑假期間，帶著小朋友參加有意義的活動及古蹟巡禮。

古典玫瑰園表示，「寫生比賽」分為幼童組、國小組、國中組，報名費100元，每組限額50人；活動提供入園門票1張，戶外庭園餐點或飲料任選1份、8開圖畫紙1張，同行親友入園門票49元優惠，每位報名者最多可帶10個人。由於報名日期只到本月10日，且名額額滿即截止，想要報名的家長可上古典玫瑰園官方臉書參閱詳細活動辦法與報名，動作一定要快!

古典玫瑰園表示，每組得獎作品都可獲得獎品，第一名1名：可獲得獎狀一張及打狗英國領事館禮券3,000元；第二名1名：可獲得獎狀一張及打狗英國領事館禮券2,000元；佳作10名：可獲得佳作獎狀一張、打狗英國領事館禮券1,000元。活動當日下午5點30分於山下舞台區公布得獎人及頒獎。

(工商)