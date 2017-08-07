諾盧持續影響 台灣虎航取消、延飛大阪8航班
台灣虎航今表示，受諾盧颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今取消或延飛大阪8航班。其餘航班皆正常運作，以上時間顯示為當地時間。
最新航班異動情形如下：
- IT-210 桃園-大阪關西取消
- IT-211 大阪關西-桃園取消
- IT-284 高雄-大阪關西取消
- IT-285 大阪關西-高雄取消
- IT-214 桃園-岡山延至14:55起飛
- IT-215 岡山-桃園延至19:30起飛
- IT-212 桃園-大阪關西延至23:55起飛
- IT-213 大阪關西-桃園延至8月8日凌晨4:25起飛
(中時)
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