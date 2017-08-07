諾盧持續影響 台灣虎航取消、延飛大阪8航班

台灣虎航今表示，受諾盧颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今取消或延飛大阪8航班。其餘航班皆正常運作，以上時間顯示為當地時間。

最新航班異動情形如下：

- IT-210 桃園-大阪關西取消

- IT-211 大阪關西-桃園取消

- IT-284 高雄-大阪關西取消

- IT-285 大阪關西-高雄取消

- IT-214 桃園-岡山延至14:55起飛

- IT-215 岡山-桃園延至19:30起飛

- IT-212 桃園-大阪關西延至23:55起飛

- IT-213 大阪關西-桃園延至8月8日凌晨4:25起飛

(中時)