MLB》錯失76％的接殺機率 印地安人命運翻轉

艾爾孟泰一路追球到全壘打牆前，卻無法把球接住。(美聯社)

洋基今(7日)以8比1撂倒印地安人，6上滿壘時艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)的右外野清壘三壘打，是致勝關鍵之一，然而據大聯盟資料顯示，那顆飛球被接殺機率是76%，其實並不低，但印地安人右外野手艾爾孟泰(Abraham Almonte)卻錯過了機會，也讓印地安人命運瞬間翻轉。

兩隊4連戰的前2場，都由印地安人拿下勝利，昨也是拚到最後一刻，才讓洋基驚險以1分險勝。而這場比賽，印地安人前5局先發的卡拉斯柯(Carlos Carrasco)表現精采，1分未失，但他6上卻遇大亂流，單局挨3安、投出2保送失4分，其中艾斯柏瑞那支安打，是個重傷害。

沒接到那顆關鍵球的艾爾孟泰直言，那球雖然不好接，但應該是能接到的球；而數據呈現的結果，那球只有11%的機會形成安打，有76%的機會被接殺，和他的判斷相差不遠。儘管如此，賽後和艾爾孟泰一同看影片檢討的板凳教練米爾斯(Brad Mills)，認為不能那麼果斷。

米爾斯說，那球打得很紮實，又是平飛球，沒有太多時間能移動與判斷球的角度。還得把牆和陽光等變數考慮進去，很難說絕對能接得到。而印地安人總教練法蘭柯納(Terry Francona)談到這球，則是覺得艾爾孟泰自球被打到右外野後，就迷失了方向。

「當他接近全壘打牆前時，好像不太清楚自己跑到哪了。」法蘭柯納認為，當艾爾孟泰向後後退追球時，還抬頭看著球，腳步比低頭跑到定點時，更小且零碎，「我不確定他當下是不是知道球在哪。只能說，那是個重要的守備。」無論如何，那球若是接到，或許笑到最後的就未必是洋基了！

(中時電子報)