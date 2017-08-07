20歲德小鮮肉華盛頓封王 單季4冠平蠻牛

德國20歲好手小祖維瑞夫華盛頓網賽單打封王。(美聯社)

20歲德國小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，再度展現網壇新生代實力，7日華盛頓公開賽決賽拍落南非老將安德森（Kevin Anderson），笑擁生涯首座室外硬地冠軍、單季第4冠，追平納達爾(Rafael Nadal)的今年4冠成績。

世界排名第8的小祖維瑞夫，7日以兩個6比4拍落安德森，將自己的名字與過去再此地封王的網壇傳奇前輩們並列，包括5度冠軍阿格西(Andre Agassi )、康諾斯（Jimmy Connors、艾伯格(Stefan Edberg)以及藍道(Ivan Lendl)。

德國20歲好手小祖維瑞夫華盛頓網賽男單封王。(美聯社)

一路闖進決賽，小祖維瑞夫只在首輪遭遇3盤苦戰，驚險度過首輪考驗後，20歲德國小將越打越順手，自此之後未失一盤，決賽直落二順利捧冠，儘管一度因雨延賽，但小祖維瑞夫不受影響，「我覺得賽事準備越長，我越能準備好上場比賽。」

小祖維瑞夫單季勇奪4冠，僅次於今年5冠的費德勒，華盛頓賽封王也讓他面對8月底開打的美網增添不少信心，對手安德森也看好這位新星，「如果他拿下大賽冠軍我不會太意外，而且是即將發生的事。」

(中時電子報)