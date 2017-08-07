台北最新「美食」Buffet開賣 福華「花園大道」4人同行1人免費

坐在台北福華飯店〈花園大道〉餐廳臨窗座位，可以飽覽台北仁愛路林蔭大道綠意。（圖／姚舜攝）

美式餐飲就是要享受大口吃肉的快意，〈花園大道〉BUFFET自然少不了厚切的Roast Beef。（圖／姚舜攝）

炭烤豬肋排〉的醬汁是用傑克丹尼爾威土忌、辣醬油、芥末、蜂蜜煮製，故味道極富層次，是很經典的美式豬肋排作法，（圖／姚舜攝）

〈花園大道〉的〈美南酥炸魚排〉，刻意用了日式炸豬排的麵衣裹在油脂豐厚的魚肉，外酥內嫩的反差更明顯。（圖／姚舜攝）

〈花園大道〉Buffet餐廳的沙拉區的沙拉選擇多元，圖為以蔬菜、水果和起司共拌的〈哈維斯沙拉〉（Harvest Salad）。（圖／姚舜攝）

〈酪梨加州捲〉的內餡中有酥炸軟殼蟹、蟹肉棒、海苔片，最外層還淋了明太子醬提味增鮮。（圖／姚舜攝）

〈夏威夷生魚拌飯〉說穿了是「美國版生魚丼飯」或「老美散壽司」，主廚用醬油、麻油、蔥花、辣椒與鮭魚卵，為切成丁塊的鮪魚、鮭魚和酪梨提味，形色味皆很誘人。（圖／姚舜攝）

〈炭烤紐奧良鮭魚〉是用美國南方著著名的肯瓊醬汁提味。（圖／姚舜攝）

〈炭烤海鮮馬鈴薯〉是將馬鈴薯對剖挖空後，填入各種蝦、蟹海鮮，再舖上巧達、馬茲瑞拉和帕瑪森3種起司焗烤，味道香濃。（圖／姚舜攝）

〈花園大道〉Buffet餐廳甜點區主主攻美式的經典派、餅，每份都大大的，非常吸引甜點控。（圖／姚舜攝）

台北仁愛路上新開了一吃到飽的美式主題Buffet自助餐廳，而且它還是一家景觀自助餐廳！為了強化在餐飲市場的競爭力，立足市場33年的台北福華飯店將館內〈羅浮宮〉餐廳重新裝潢，並正式更名為〈花園大道〉餐廳再出發。換裝變臉後的〈花園大道〉營業面積更開闊，且臨窗座位區更可以飽覽台北市仁愛路林蔭大道這個季節的盎然綠意，以及杜鵑花開的美麗景致。

同時，為了與其它觀光飯店館內Buffet餐廳區隔，〈花園大道〉並定位為美式主題自助餐廳，餐廳內各取餐區有各式美式食物可讓食客自由取食吃到飽，成了此新Buffet餐廳的特色與亮點。美式菜餚的特色就是大、澎湃，而〈花園大道〉周一至周五午餐訂位900元，周一至周四晚餐980元，而周末與例假日的午餐，以及周五至周日與例假日的晚餐則皆為1080元，台北福華飯店希望藉此建立「高CP值」形象，在競爭激烈的Buffet市場爭取食客青睞。

為了慶祝餐廳新開張，〈花園大道〉推出多重優惠活動促銷，即日起至8月19日可享「4人同行，1人免費」，著美式牛仔風或球衣再享85折，在Line或臉書打卡評價則免收一成服務費。此外，20日前上官網購餐券，則「買10送2」，好康優惠很多。

台北福華飯店〈羅浮宮〉在民國73年飯店開幕之初主攻的是單點或套餐式的法式料理，後來為迎合國人「就是喜歡到飯店吃到飽」的外食喜好，才改變定位成為Buffet餐廳。在還沒有君悅酒店、麗晶酒店，更沒有香格里拉台北遠東國際大飯店與威斯汀六福皇宮酒店的年代，這是台北東區最受歡迎的五星級自助餐廳，許多政商人士都喜歡到此消費用餐。

時代巨輪不斷轉動，台北觀光飯店亦隨著台灣觀光產業飛升爆量激增，且幾乎所有的國際觀光飯店都有Buffet自助餐廳以廣招徠，吃到飽自助餐廳亦從比較菜餚菜系、數量，一路比到食材等級與血源出處。眼見市場競爭日熾，福華飯店決定改裝〈羅浮宮〉，並更名為〈花園大道〉凸顯餐廳的優勢地利與景觀視野。同時並主攻美式料理，「走一條不同的路」。

「Brunch晨午餐就是從美國開始流行的啊！」福華飯店總裁廖東漢認為，雖然法菜高檔，但多數人對西式菜餚的認識多由美式料理開始，至目前在許多人心中，牛排都還等同是「最高級西餐」。而且經典的美式料理近年亦開始在國際食壇走紅，所以〈花園大道〉決定主攻美式料理。

〈花園大道〉各個取餐區中的美式食物選項很多，且廚藝團隊顯然是傾力找出具代表性的「經典美食」舖陳餐檯。所以，在沙拉區可以看到調味完成的〈華爾道夫沙拉〉、用新鮮蔬果與起司拌在一起的〈哈維斯沙拉〉。燒烤區則有厚切的〈美式燒烤牛肋排〉、以傑克丹尼爾威士忌調醬提味的〈美式炭烤豬肋排〉，以及用半顆對剖馬鈴薯「鑲」了鮮蝦、蟹腳與蟹肉棒作餡的〈美式炭烤海鮮馬鈴薯〉，或是用蒜頭、洋蔥、松子、羅勒與巧達起司提味的〈香料焗烤明蝦〉。

炸食區中除相當然爾必會有的〈美式轟炸雞〉外，值得特別推薦的是〈南方酥炸魚排〉，主廚選用油脂豐厚的鯰魚，沾裹日式炸豬排的麵衣油炸，成菜後外酥內嫩的「高反差對比」更明顯、強烈，風味口感遠勝用次級牛肉烹製的〈炸牛排〉。

日式餐檯區耐人尋味的除了有以「反捲」形式代替〈握壽司〉的〈加州卷〉外，美日混血風格濃烈的〈夏威夷生魚拌飯〉（Hawaiian Poke Bowl）是用鮪魚和鮭魚丁塊舖飯上，再以日式醬油、麻油、海藻、蔥花和鮭刀卵共拌，等於是「老美版散壽司」，形色味皆很誘人。

〈花園大道〉甜點區的甜點都是美式派餅點與糕點，如，黑櫻桃布丁派〉、〈胡桃派杏仁派〉、〈蘋果肉桂派〉、〈紅櫻桃派〉，以及〈檸檬派〉與〈黃檸檬樂斯〉等，雖不似法式甜點花俏繽紛，但就是澎湃且實吃。

(工商)