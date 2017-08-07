田徑世錦賽》里奧金牌女撐竿跳史提芬妮蒂奪冠
去年里約奧運以4公尺85奪得女子撐竿跳金牌的希臘名將史提芬妮蒂，7日在倫敦世錦賽跳出4公91創個人最佳輕鬆摘金。
史提芬妮蒂與美國選手茉莉絲同時跳過4公尺75，場上就只剩下兩人競逐，隨後史提芬妮蒂蒂一次就成功跳過4公尺82，茉莉絲第一次失敗後立刻將高度提升至4公尺89，可惜兩次挑戰都失敗，史提芬妮蒂提前拿到金牌，但她並沒有停下腳步，雖然4公尺89第一次試跳失敗，但強攻4公尺91一次就成功，寫下個人今年賽季最好成績，將高度升至5公尺02三次失敗收場。
男子鉛球決賽，美國派出三位好手圍剿各國選手，沒想到三保險都失手了，里奧銅牌得主紐西蘭沃爾以22公尺03封王，美國名將柯瓦茲以21公尺66獲銀。
(中時電子報)
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