田徑》澳洲「金牌女孩」去世 享年79歲
澳洲田徑選手「金牌女孩」考斯柏特(Betty Cuthbert)6日去世，享年79歲。考斯伯特在1956年墨爾本奧運勇摘100公尺、200公尺、400公尺接力的金牌，成為澳洲體壇傳奇人物，她在1964年東京奧運又獲400公尺金牌。
考斯伯特在2012年入選國際田總名人堂，她1960年奧運因傷錯過衛冕機會，但在東京奧運神奇地奪下400公尺金牌。她18歲就登上人生頂峰，然而31歲時罹患硬化症，晚年健康狀況不佳，必須以輪椅代步。
考斯伯特曾表示：「我希望自己不要被世人遺忘。」當然她肯定不會被遺忘，因為雪梨郊區就有一條以她為名的「考斯伯特大道」。她過世的消息傳出後，澳洲各界與政壇人士也紛紛表達哀悼之意。
(中時電子報)
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