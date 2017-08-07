性感女神回歸！朱茵解放 媚眼辣度爆表

朱茵解放為好身材，歲月完全沒在她身上留下痕跡。（圖／取材自男人裝微博）

香港「性感女神」朱茵以周星馳電影《大話西遊》中的「紫霞仙子」打開知名度，精緻臉蛋與空靈仙氣堪稱經典，而45歲的朱茵保養有方，歲月幾乎沒有在她臉上留下痕跡，高顏值朱茵近日則解放好身材，為雜誌擔任封面人物，她一雙媚眼與姣好身材曲線，電力依舊爆表。

朱茵形象甜美、清新、性感，曾被封為「在男性眼中最令人心動的女人」的朱茵，還擁「性感女神」稱號，近日朱茵則解放為雜誌擔任封面人物，朱茵肌膚光滑緊緻、身材姣好，歲月完全沒在她身上留下痕跡，45歲依舊火辣，朱茵系列美照更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)